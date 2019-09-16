Bir tarafta Alman devi Borussia Dortmund... Diğer tarafta Messi ile favorilerden Barcelona. İki Avrupa devi Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında Almanya'da kozlarını paylaşacak. Dortmund taraftarının desteği ile Barcelona'yı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Messi'li Barcelona ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak.

Borussia Dortmund - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

17 Eylül Salı 22:00'de Signal Iduna Park'ta oynanacak mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi F Grubu diğer maçında ise Inter sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak. 19:55'te başlayacak bu mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

17 Eylül Salı

19.55 Inter (İtalya) - Slavia Prag (Çekya)(beIN SPORTS 1)

19.55 Olympique Lyon (Fransa) - Zenit (Rusya) (beIN SPORTS 2)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere) (beIN SPORTS 1)

22.00 Salzburg (Avusturya) - Genk (Belçika)(beIN MAX 2)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Barcelona (İspanya)(beIN SPORTS 2)

22.00 Benfica (Portekiz) - Leipzig (Almanya)(beIN MAX 1)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Valencia (İspanya) (beIN SPORTS 4)

22.00 Ajax (Hollanda) - Lille (Fransa) (beIN SPORTS 3)

18 Eylül Çarşamba:

19.55 Club Brugge (Belçika) - Galatasaray (beIN SPORTS 1)

19.55 Olympiakos (Yunanistan) - Tottenham (İngiltere)(beIN SPORTS 4)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)(beIN SPORTS 1)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)(beIN MAX 1)

22.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Atalanta (İtalya)(beIN Connect)

22.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Manchester City (İngiltere)(beIN SPORTS 3)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)(beIN MAX 2)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)(beIN SPORTS 2)

Grupta ilk iki sıra tur atlayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi Gruplar

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

Maç tarihleri

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020