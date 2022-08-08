Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Sebastien Haller'in testis tümörü nedeniyle kemoterapi tedavisi görmesi ve uzun süre sahalarda yer alamayacak olması nedeniyle kadrosunu Anthony Modeste ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada 34 yaşındaki Fransız futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtiğini ve 1 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu. Ayrıca Modeste'nin Dortmund'da 20 numaralı formayı da giyeceği belirtildi.

İlk sözleri

Transferin açıklanmasının ardından Modeste şu sözleri dile getirdi: "Harika ve başarılı zamanlar için Köln'e çok minnettarım. Borussia Dortmund'dan gelen teklif, benim yaşımda bana Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve kendimi en üst düzeyde kanıtlamak için eşsiz bir fırsat verdi. Bu fırsat için heyecanlıyım ve söz veriyorum, takımın başarısı için her şeyimi vereceğim."



