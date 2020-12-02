Borussia Dortmund açıkladı: Haaland sakatlandı

Borussia Dortmund'un genç forveti Erling Haaland'dan kötü haberi... Alman kulübünün Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada Lazio ile oynadığı maç öncesi yaptığı açıklamaya göre 20 yaşındaki forvet diz sakatlığı nedeniyle bu maçın kadrosuna alınmadı. Haaland'ın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı konusunda kulüpten bir bilgi verilmese de Alman medyası yıldız forvet için sakatlık süresinin 4 ilâ 6 hafta arasında değiştiğini belirtti.

Haaland bu sezon çıktığı 14 maçta 17 gol, 3 asistlik harika bir performans sergilemişti.