Borussia Dortmund: 4-Schalke04:0

11 Mart’ta koronavirüs nedeniyle ara verilen Almanya Bundesliga, o günden bu yana çok yol kat etti. Panzerler, virüsle mücadelede en başarılı ülkelerden biri oldu, dün de futbol maçlarına başladı. Tam 66 gün sonra lige start verilirken, Ruhr Derbisi’nde Borussia Dortmund ile Schalke kozlarını paylaştı. İki takım uzun süreli araya rağmen fizik ve kondisyon güçleriyle alkış aldı. Schalke’de Milli futbolcumuz Ozan Kabak’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçın 24. dakikasında Dortmund’un yıldızı Haaland’ın vuruşu yan ağlarda kaldı, 26’da konuk ekipte Caligiuri, Akanji’nin hatasında Bürki’yi geçemedi. Haaland, 29’da Hazard’ın çevirdiği topta açılışı yaptı: 1-0.

Puan farkı 1’e indi

45’te savunmadan çıkarken kaleci Schubert hata yaptı, Brandt topu Guerreiro’ya aktardı, Portekizli de şık vuruşuyla devrenin skorunu ilan etti: 2-0. İkinci devrede bastıran Schalke, 48’de kritik bir top kaybı yaptı, Haaland topu Brandt’a aktardı, Brandt içeri çevirdi ve Hazard bitirdi: 3-0. 63’te Guerreiro, Haaland ile yaptığı verkaç ile karşı karşıya poziyonda skoru ilan etti, Dortmund maç fazlasıyla zirveyle puan farkını 1’e indridi: 4-0.

Mertcan Polat