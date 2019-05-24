Borusan Otomotiv Motorsport, genç yeteneklere destek vermeye devam ediyor ve Cem Bölükbaşı’nı sanal yarışlardan gerçek pistlere transfer ediyor.

Motor sporları kariyerine 5 yaşında motokros yarışları ile başlayan, 6 yaşında Türkiye Şampiyonluğu kazanan, Formula 3 ve Formula 4 testlerinde başarılı sonuçlar elde eden genç sporcu Cem Bölükbaşı, GT4 European Series Paul Ricard Fransa ayağında Borusan Otomotiv Motorsport takımı adına yarışacak.

Cem Bölükbaşı, Borusan Otomotiv Motorsport’un takip ettiği GT4 European Series’de kariyerinin ilk uluslararası otomobil yarışında 1-2 Haziran’da start alacak.