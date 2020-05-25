Ülkemizde yaygın olarak bilinen Boru Otunun insanlar arasında sıklıkla kullanılan isimleri; sihirbaz otu, şeytan elması, kahkaha çiçeği gibi isimlerle kullanıldığı bilinmektedir. Yaklaşık olarak bir metre kadar büyüyebilen, büyük ve beyaz renkli boru biçiminde çiçekleri olan bir bitki türüdür.

Boru otu nedir?

Patlıcangiller familyasının bir üyesi olan Boru Otunun anayurdu dünyanın bütün tropikal bölgeleridir.

Yaklaşık olarak 20 ile 100 cm kadar büyüyebilirler.

Dik bir gövde yapısına sahiptir.

7 ile 14 dallı, siyah-kahverengi tohumlar bulunduran, 3 ya da 4 santimetrelik yeşil meyve yapısı ile büyük ve genellikle beyaz renkte olan boru biçiminde çiçekleri olan bir bitki türüdür.

Yaz mevsiminde çiçek açar ve tek yıllık otsu bitkilerdir. Çiçekleri genellikle beyaz ve sarı renklidir.

Ülkemizde Eylül ve Mayıs aylarında çiçek açar.

Yeterli büyüklüğe ulaştıkları zaman, yaprakları alt taraflarından başlanmak suretiyle toplanır ve havadar, gölgelik bir yerde kuruması sağlanır.

Sıcak iklimleri seven bu bitkinin koyu mavi ve pembe renklerine de rastlanabilmektedir.

Sarmaşık şeklinde uzanabilen bir bitki olmasından dolayı bahçe süslemelerinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Bakımı oldukça kolay bir bitkidir. Düzenli olarak budama yapılması gereklidir. Budama yapılmadığı taktirde çok geniş alanlara yayılabilmektedir.

Dünya genelinde 10 çeşidi vardır. Ülkemizde ise Boru Otunun sadece 2 türü yetişmektedir.

Zehirli bir etkiye sahiptir. Eski zamanlarda zehir yapımında kullanılan bu bitkiyi sağlığınız için bir doktora danışmadan kullanmamakta fayda vardır.

Boru otunun faydaları nelerdir?

Boru Otunun bilinen çok fazla faydası varken birçok yan etkisi de mevcuttur. Bilinen en yaygın faydası uyuşturucu bir etkiye sahip olmasıdır. Acı ve ağrı hissetmemek istenildiği zamanlarda Boru Otu bitkisinin tüketilmesi gerektiği söylenmektedir. Kısa bir süre zarfında etkisini göstererek hemen uyuşturucu etkisini gösterdiği bilinmektedir. Astım, egzama, bronşit, kas spazmları gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Boru otunun bilinen yan etkileri nelerdir?

Bir hekim kontrolünde tüketilmesi önerilen, aşırı etkiye sahip oldukça tehlikeli bir bitki türüdür. Tek başına alınan bir kararla bu bitkinin tüketilmesi felçlere ve ölümlere sebebiyet verebilmektedir.

Aşırı kullanımlarında ise halüsinasyon görme ihtimali oldukça yüksektir. Bunun sebebi direk beyne etki etmesidir. Kişilikte bozukluklara sebep olabilmektedir. Kişilerde saldırgan tavırlara, duygu karmaşalarına sebep olduğu gözlemlenmiştir.

Özellikle Boru Otunun çeşitlerinden bir tanesi olan Datura stramonium, en tehlikeli olan türdür. İçerisinde bulunan etken maddesi zehir barındırdığından kişilerde birkaç dakika içerisinde bilinç kaybı oluşturabilmektedir. Bu bitkinin yanlış tüketilmesi ölümcül olduğundan dolayı beklemeden hemen doktora gidilmesi gereklidir.

En büyük yan etkilerinden birisi de zehirlenmedir. Fazla miktarda bu bitkinin tüketilmesi ile vücutta terleme başlar, göz bebeklerinde büyüme gözlemlenir ve solumada zorlanmalar başlar. Kısa bir süre sonrasında ise bu durum uyku ile sonuçlanır. Zehirlenmenin devamında görme ve duyma yetilerinin kaybolması gerçekleşebilir. Aşırı tüketiminde ise konuşma kaybı ile başlayan aksaklıklar felç ve ölüm ile sonuçlanır.

Boru otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Boru Otunun bilinen pek çok faydası var. Doktor kontrolünde kullanıldığı zaman etkilerini görmek oldukça kısa zaman alacaktır.

Uyuşturucu özelliği sayesinde acı ve ağrıların giderilmesinde kullanılır. Kısa bir süre içerisinde hemen etki eder.

Nefes darlığı problemlerine de iyi geldiği bilinmektedir. Bu sebeple astım ve bronşit gibi üst solunum yolu hastalıklarının tedavilerinde kullanılabilmektedir.

Rahatlatma özelliği olduğundan dolayı, kaslarda meydana gelen spazmların tedavilerinde kullanılabilmektedir. Bu sebeple kas ağrılarında ve romatizma gibi hastalıkların vermiş oldu ağrıların dindirilmesinde tercih edildiği bilinmektedir.

Çoğu kişinin yaşadığı, ciltte meydana gelen egzama problemlerinin tedavilerinde de Boru Otunun etkili olduğu bilinmektedir. Doğru bir biçimde kullanılması halinde egzamanın ortadan kalkmasını rahatlıkla sağlayabilmektedir.

Rahatlatıcı bir etkiye sahip olmasından dolayı, terleme sıkıntısı yaşayan kişilerde fazla miktarda salgılanan ter, mide asidi ve tükürük gibi salgıları azalttığı bilinmektedir.