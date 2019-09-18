İZMİR, (DHA)

BORNOVA Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Belediyespor'un ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece alan cimnastik ve tekvandocularını ağırladı. Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından 6-8 Eylül tarihleri arasında uluslararası düzeyde ilk kez düzenlenen Orange Cup'ta trampolin kızlar 15-16 yaş grubu şampiyonu Sıla Karakuş ile 10-12 yaş kategorisi dördüncüsü Yaren Gül'ü tebrik eden İduğ, "Bize büyük mutluluk yaşattınız. Çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum" dedi.

Tekvandoda ise Ankara'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Emre Şencan ile Sivas'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası üçüncüsü Havva Nur Arslan, Başkan İduğ'a madalyalarını sundu. Bornova Belediyesi'nin gençlerin spor yapmasına büyük önem verdiğine ve yetenekleri doğrultusunda desteklediğine dikkati çeken İduğ, "Antrenörlerimizi ve sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Sizlere desteğimiz devam edecek. Disiplinli çalışmalarınızla bizlere çok daha büyük mutluluk yaşatmanızı bekliyoruz" diye konuştu.

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