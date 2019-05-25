İZMİR, (DHA)

EGE Masterler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen +50 Yaş Ligi'nde sezonun son maçı Doğanlar'daki Bornova Stadı'nda oynandı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bornova Masterler ile Karşıyaka Masterler arasında oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Centilmenlik içerisinde geçen mücadelede Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da Bornova ekibinin formasını giydi. Maç sonunda takım arkadaşları Başkan İduğ'a bir sürpriz yaparak doğum günü pastası kesti. İki takımın sporcuları, teknik heyetleri ve yöneticileri iftar yemeğinde de biraraya geldi. Buradaki buluşmada birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, herkesin Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 3. Lig'de mücadele eden bir Bornova takımının oynadığını görmeyi arzuladığını belirterek, "Bu doğrultuda sizlerin görüşleri bizlerin yol haritası olacak. Bu birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. 5 yıl içerisinde sizlerle daha sık birarada olacağız. Bornova'da futbola emek verenler olarak Bornova'nın hayalini gerçekleştirmeliyiz. Bir spor konseyi kuracağız ve bu konseyin başkanı Sayın Hamit Buğdaycılar olacak. Yapılması gerekenler konusunda bu işi bilenler karar verecek. Biz de Bornova Belediyesi olarak destek olacağız" dedi.

FOTOĞRAFLI