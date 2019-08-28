İZMİR, (DHA)

ÇAMDİBİSPOR'un Bornova Belediyesi ve Altınordu'nun desteğiyle düzenlediği 12. İzmir Çocuk Futbolu Festivali başladı. Semih Şentürk, Semih Kaya, Çağdaş Atan, Gökhan Değirmenci, Musa Çağıran ve Onur Recep Kıvrak gibi yıldızların yetiştiği Çamdibi'nin toprak sahasındaki festivalin başlama vuruşunu Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte yaptı. Açılışa İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge ile Çamdibispor Başkanı Eray Büyük de katıldı. Minik kramponların toprak sahadaki mücadelesi göz doldururken, tribünden veliler de keyifli anları takip etti. Çamdibi Altınay Sahası'nda 13 gün sürecek olan dev organizasyonda, U11 ile U12 yaş kategorisinde 44 takım mücadele edecek. Yaklaşık 800 sporcunun katıldığı anlamlı organizasyonda 116 maç yapılacak. Organizasyon 8 Eylül'de son bulacak.

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