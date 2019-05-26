Bornova Stadı’nda Göztepe coşkusu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig’in son haftasında evinde Ankaragücü’nü Alpaslan ve Deniz’in golleriyle 2-1 mağlup edip kümede kalışını ilan eden Göztepe’de büyük coşku yaşandı. Cüneyt Çakır’ın son düdüğü çalmasıyla birlikte futbolcular ve teknik ekip sevinç göz yaşlarına boğuldu. Sahanın ortasına dev Göztepe bayrağı dikildi. Taraftarlar ise ortalığı tezahüratlarla inletti. Futbolcuları ve Teknik Direktör Tamer Tuna’yı bağırlarına basan taraftarlar takımla birlikte İsyan Marşı söyledi.

Omuz omuza taraftarlara eşlik eden Göztepe takımı basın mensuplarına zafer pozu verdi. İsyan Marşı sırasında oldukça renkli görüntüler oluştu, Ankaragücü taraftarı da alkışla karşılık verdi. Ardından iki takım taraftarı küme düşen ve kardeş kulüp ilan ettikleri Bursaspor’un üzüntüsünü paylaştı. Hem Göztepeliler hem de Ankaragüçlüler ‘Bursa’ tezahüratı yaptı.