Bornova evindeki ilk maça çıkıyor

İZMİR, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin yeni takımlarından Bornova Belediyespor, seyircisi önünde ilk maçına yarın çıkacak. Sezona Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında başlayan yeşil-beyazlı ekip, Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde yarın saat 18.00'de Samsunspor'u ağırlayacak. Lige 9 yıllık aranın ardından dönen Bornova, sporseverlerin desteğini bekliyor. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Antrenör Zafer Aktaş ve Takım Takım Kaptanı Eren Kocatürk, sporseverlere çağrı yaptı.

Yeşil-beyazlı ekibin üst liglere alışık olduğunu hatırlatan Başkan İduğ, "Yıllar sonra yeniden 1. Lig'de mücadele ediyoruz. Mütevazı bir bütçe ile gençlerden oluşan bir kadro kurduk. Amacımız centilmence mücadele edip, iyi basketbol oynamak. Tüm bunlar seyirci ile anlam kazanacaktır. Bornovalı sporseverleri mutlaka yanımızda görmek istiyoruz" dedi. Antrenör Zafer Aktaş, "Bizler oyuncularımıza güveniyor, iyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Bu gençlere destek olun" diye konuştu. Ligde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket de saat 19.00'da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda 1881 Düzce Bld'yi konuk edecek.

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