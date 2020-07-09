Bornova Belediyespor, Kalif Young ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iç ve dış transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, Providence Üniversitesi'nin NCAA'de yer alan temsilcisi Providence Friars'ten yeni mezun Kalif Young ile anlaştı.

09 Temmuz 2020, Perşembe 20:38 Son Güncelleme:
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Bornova Belediyespor, Kalif Young ile anlaştı

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon öncesi iç ve dış transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ilk yabancı takviyesini gerçekleştirdi. 

Bornova, Providence Üniversitesi'nin NCAA'de yer alan temsilcisi Providence Friars'ten yeni mezun Kalif Young ile anlaştı. 23 yaşında, 2.06 boyundaki basketbolcu geçen sezon NCAA'de 5.0 sayı, 4.9 ribaund, 0.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

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