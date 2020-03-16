Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı dezenfekte edildi

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, TFF 1. Lig’de bu akşam oynanacak Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor maçı öncesi dezenfekte edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip corona virüsü önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabaka öncesinde futbolcu ve görevlilerin kullanacağı soyunma odaları, hakem odaları, yedek kulübeleri, basın tribünü ve basın toplantısı odalarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.

Altınordu ile Ekol Hastanesi Balıkesirspor arasında saat 19.00’da oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

İZMİR (AA)



