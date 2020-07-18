Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sezon sonu soprtif direktörlük koltuğuna geçecek olan Emre Belözoğlu transferlerle bizzat ilgileniyor. Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, menajerler Aston Villa'nın serbest bıraktığı İspanyol santrfor Borja Baston'u önerildi. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de futbolun patronu olan Emre Belözoğlu'nun da scout ekibinden Baston için bilgi istediği öğrenildi.

Bu haberin ortaya çıkmasının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Borja Baston kimdir? Borja Baston'un kariyerini merak eder hale geldi. Bu soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.









Borja Baston kimdir?

Santrafor mevkiinde görev yapan İspanyol golcü, 25 Ağustos 1992 yılında İspanya'nın Madrid şehrinde dünyaya geldi. Borja ilk olarak futbol hayatına Atletico Madrid altyapısında başladı. Madrid ekibi bünyesinde sık sık kiralık olarak diğer takımların yolunu tutan golcü futbolcu, Murcia, Huesca, Deportivo, Zaragoza ve Eibar formalarını giydi. İspanya dışındaki ilk macerası ise 2016 yılında gerçekleşti. Swansea takımı 18 milyon Euro bonservisi bedeli ile Borja'yı kadrosuna kattı. Ancak burada da İngiltere futboluna alışmakta zorlanan Baston yine diğer ekiplere kiralık olarak gitmek zorunda kaldı.

Bu sezon başında Aston Villa'nın ücretsiz bir biçimde kadrosuna kattığı golcü futbolcu, sezon bitmeden İngili kulübüyle de yollarını ayırdı. 27 yaşında 1.86 boyunda forvet bölgesinde oynayan futbolcu kariyerinde 284 maça çıktı ve 90 gol, 10 asistlik performanslara imza attı.

İspanyol golcü hiç A Milli Takım'da forma giyme şansı bulamadı.