Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edip 2-1 mağlup ayrılan Karagümrük'te tek golün sahibi Borini, maç sonrasında açıklamalarda bulundu. İtalyan futbolcu "Zor bir maçtı. Konsantrasyonu şampiyonluğa karşı oynayan Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Beşiktaş'a karşı oynadığımız oyuna göre baktığımızda daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Beraberliği yakaladık ancak ofsayt nedeniyle sayılmadı. Daha da iyi olabilirdi. Duran top ve kontrataktan gol yedik, bu konuda üzgünüm. Skoru 2-2 yapacak pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik." ifadelerini kullandı.