Börek yapmak ne kadar zor olsa da böreği pişirmek de bir o kadar zor işlemdir. Özellikle herkes yaptığı böreğin enfes bir tada sahip olmasını ister. Bunun için yapmanız gereken ufak ipuçları vardır. Özellikle böreğin kaç derecede ve kaç dakika pişmesi gerektiğini bilmelisiniz. Bu sayede böreğinin hem istediğiniz lezzete sahip olur Hem de çıtır çıtır biz tada bürünür. Pişme süresi hepsinde aynı gibi görülse de aslında Böreklerin çeşidine göre farklı pişirme süreleri ve dereceleri vardır. Bu süreleri doğru şekilde ayarladığınızda daha lezzetli ve pişmiş börekler elde edebilirsiniz.

Börek kaç derecede, kaç dakikada pişer?

Böreği Eğer çok fazla pişirirseniz yanar, az şekilde pişirirseniz de çiğ kalır. Bu nedenle böreğin pişme süresini ve derecesini çok iyi ayarlamak gerekir. Böreği fırında pişirmek istiyorsanız, yaklaşık 20 ile 40 dakika arasında bir süre belirlememiz gerekir. Bu süre her börek için aynı olmadığı için mutlaka fırında pişen börekleri Özellikle takip etmek gerekir. Ama fırında börek pişirmek istiyorsanız yaklaşık yarım saatinizi böreğin pişirme süresini ayırmanız gerekir. Böreğin çıtır çıtır olması içinse mutlaka böreği fırına vermeden önce fırınınızı belli bir süre ısıtmanız gerekir.

- Börekler fırında 180 ile 200 derece arasında pişirilmelidir. Eğer fırın derecesini 180 dereceye ayarlamışsınız böreğini mutlaka 30 dakika boyunca pişmelidir.

- Eğer fırın sıcaklığı 200 derece şeklinde ayarlanmışsa böreğin pişme süresi 20 ya da 25 dakika arasında olacaktır. Yani böreğin pişme süresini asıl belirleyen durum fırının derecesidir. Ayarlamış olduğunuz dereceye göre mutlaka böreğin pişme süresini de bu sıcaklık ile ters orantılı şekilde ayarlamanız gerekir.

Hangi börek fırında kaç dakika kalmalı?

Börek pişirmek ustalık isteyen bir iş gibi görülse de aslında püf noktalarını bildiğiniz sürece çok kolay bir işlemdir. Böreğin fırında kaç dakika kalması gerektiğini bilerek hem lezzetli hem de çıtır çıtır börekler elde edebilirsiniz.

Türk mutfağına özgü pek çok börek çeşidi bulunmaktadır. Özellikle mutfaklarımızda en fazla tercih ettiğimiz börekler arasında kıymalı, patatesli, peynirli, ıspanaklı, pırasalı börek çeşitleridir. İçerikleri farklı olsa da böreği fırında pişirme aslında hepsi için aynıdır. Böreği iyi bir şekilde fırında pişmesini istiyorsanız bu böreklerin her birini 180 derecelik bir fırında yaklaşık 30 dakika kadar pişirebilirsiniz.

Eğer fırını 200 derecelik bir sıcaklığa getirmişsiniz, mutlaka pişirme sürenizi biraz daha az tutmanız gerekiyor. 200 derecelik bir fırında böreği 20 ya da en fazla 25 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Böreğinin çeşidi ne olursa olsun bu süreler böreğin pişmesi için yeterli süreler olmaktadır. Önemli olan böreği fırına vermeden önce bir müddet fırını ısıtmanızdır.

Tavada böreği pişirme süresi ne kadardır?

Tavada börek pişirmek istiyorsanız, fırında pişen böreği göre biraz daha zahmetli bir iş yapıyorsunuz demektir. Çünkü tavada börek pişirmek için sürekli böreği kontrol etmeli ve sürekli ters çevirerek her iki tarafında pişmesini sağlamanız gerekiyor. Tavada pişen börekler için öncelikle tavaya yapışmaması için tavanın iç kısmına bir miktar yağ sürmeniz yeterlidir. Daha sonra böreğinizi ısınan tavaya atarak yaklaşık 25 ya da 30 dakika arasında pişirebilirsiniz. Bu pişirme süresi içerisinde böreği mutlaka ters çevirerek her iki kısmında pişmesini sağlayabilirsiniz.

Börek pişirmenin püf noktaları nelerdir?

Böreğinizin çıtır çıtır bir lezzete sahip olmasını istiyorsanız, öncelikle böreğinizin tepsiye yapışmamasını sağlamanız gerekir. Bunun içinde tepsiye yağlayabilir ya da tepsi içerisine yağlı kağıt kullanabilirsiniz.

- Böreğinizi pişmeye hazır hale getirdikten sonra 10 ya da 15 dakika boyunca dinlenmeye almanız. Bu işlem böreğinizin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

- Börek için çıtır çıtır bir lezzet istiyorsanız, fırına vermeden önce böreğin üzerine çırpılmış yumurta sarısı ya da yoğurt sürebilirsiniz.

- Böreğin lezzetli olması için iç harcının doğru sürelerde kavrulmuş olması da önemlidir. Yani iç harcını güzel bir şekilde kavurarak böreğin daha lezzetli şekilde pişmesini sağlayabilirsiniz.

- Böreği pişirmek için öncelikle fırın ya da tava seçeneklerinden birini tercih etmelisiniz. Her iki seçenekte de mutlaka tavayı ya da fırını ısıtmanız gerekir.

- Dinlenen böreği fırına verirken mutlaka fırın tepsisine yağlı kağıt sermelisiniz.

- Eğer tavada pişirecekseniz de tavanın içerisine bir miktar yağ sürerek böreğin yapışmasını engelleyebilirsiniz.

Bu aşamaların hepsi böreğinizin daha lezzetli ve daha doğru pişmesine yardımcı olacaktır.