Bordo-Mavililer evine dönüyor

Cumartesi günü Ankaragücü’nü konuk edecek Trabzonspor’un, iç saha hasreti sona eriyor. En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan Bordo- Mavililer, 103 gün sonra Medical Park’ta bir karşılaşmaya çıkacak. Fırtına, sahasında oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Trabzonspon toplamda ise evindeki 14 maçın 9’unu kazandı, 3’ünden beraberlikle ayrıldı, 2 kez yenildi