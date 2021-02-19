Yeni Bordeaux Stadyumu hafif ve açık bir yapıya sahip. Sadeliği ve geometrik sadeliği, bir ölümsüzlük duygusu yaratır. Hiç şüphe yok ki, yükseltilmiş platform yerine merdivenler, stadyumun içi ve dışı arasındaki sınırları bulanıklaştırdığı için klasik tapınağa benziyor. Merdivenlerin üzerindeki yükselen sütunlar geçiş kolaylığını vurguluyor ve stadyuma girip çıkarken ziyaretçilere eşlik ediyor. Proje süresince en önemli yapı, Bordeaux'nun kentsel peyzajıyla bütünleşmesidir. Sütunların yapısı ve geometrik dizilişi, stadyumun etrafındaki yolların ve ağaçların oluşturduğu deseni yansıtır. Stadyumun özgün tasarım amacı, göl kıyısına yakın sergi merkezinin yakınında açık ve düz bir alan yaratmaktı. Bordeaux'nun tarihi binalarından ilham alın; formun sadeliği ölçek ve malzeme homojenliği ile sınırlıdır.

Bordeaux Stadı'nın adı nedir?

Sponsorluk anlaşmasına göre, Fransa'nın Bordeaux şehrinde bulunan Yeni Bordeaux Stadyumu (Türkçe: Yeni Bordeaux Stadyumu) ​​veya Matmut Atlantique futbol stadyumu olarak bilinir.

Bordeaux Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

43.000 kişilik bu stadyum, kapasite ve kullanım açısından esnektir ve tüm ziyaretçiler için ortalama bir görüş mesafesi sağlar. Bu yapıda sadece rugby ve futbol maçları değil, konserler ve çeşitli programlar da yapılabilmektedir.

FC Girondins de Bordeaux Fransız Futbol Kulübü. Bordeaux'daki 42.052 Matmut Atlantique Stadyumu'nda oynanan kulüp, Ligue 1 şampiyonluğunu altı kez kazandı. 1995-96 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nı kazandı, UEFA Kupası'na katılmaya hak kazandı ve ardından finale girdi. Ancak Bayern Münih, 2-0 ve 3-1 mağlup oldu ve sıralamada başarısız oldu.