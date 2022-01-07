Bordeaux - Marsilya maçının öne çıkan rakamları

Fransa Ligue 1 20. hafta mücadelesinde, 17 puan -13 averaj ile 17. sırada yer alan Bordeaux, 33 puan 11 averaj ile 3. sırada yer alan Marsilya ile karşı karşıya geliyor.

Ligue 1 tarihinde Bordeaux'nun başında yüzde 16 ile en düşük galibiyet yüzdesine sahip olan teknik direktör Vladimir Petkovic yer alıyor. Bu sezon oynadığı 19 maçta 17 puan toplayan Bordeaux, ligin bu aşamalarında 1959-60'tan (12) bu yana en düşük sayısında kaldı.

Bordeaux, Ligue 1'de Marsilya ile iç sahada oynadığı son 36 maçın hiçbirini kaybetmedi ve bu seride 21 galibiyet 15 beraberlik aldı.

Oran Analizi

Marsilya için ilk yarı 1.5 alt oranı 1.42 olduğunda toplam 4 maçın hepsi ilk yarı 1.5 alt bitti.