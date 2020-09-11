Bordeaux - Lyon (CANLI)

Fransa Ligue 1'in 3.hafta maçında Lyon deplasmanda Bordeaux ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Lyon, ligde ilk maçında Dijon'u 4-1 yenmişti. Bordeaux ise ilk iki maçta 4 puan almıştı. Çekişmeli geçen maçta henüz gol olmadı















