Bordeaux - Lyon (CANLI)

Fransa Ligue 1'in 3.hafta maçında Lyon deplasmanda Bordeaux ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Lyon, ligde ilk maçında Dijon'u 4-1 yenmişti. Bordeaux ise ilk iki maçta 4 puan almıştı. Çekişmeli geçen maçta ilk yarı golsüz tamamlandı

11 Eylül 2020, Cuma 22:43 Son Güncelleme:
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Bordeaux - Lyon (CANLI)

Fransa Ligue 1'in 3.hafta maçında Lyon deplasmanda Bordeaux ile karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Lyon, ligde ilk maçında Dijon'u 4-1 yenmişti. Bordeaux ise ilk iki maçta 4 puan almıştı. Çekişmeli geçen maçta henüz gol olmadı





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