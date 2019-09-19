Bordalas: Kendimizi gösterme sırası

İspanyol ekibi Getafe’nin teknik direktörü Jose Bordalas, basın toplantısında konuştu. Trabzonspor’un çok tecrübeli bir takım olduğunu belirten İspanyol hoca, “Trabzonspor iyi ve çok tecrübeli bir takım, özellikle top kayıplarına karşı çok dikkatli olmamız lazım. Takım ve taraftar olarak mükemmeller. Zorlu bir karşılaşma olacak. Ancak biz de buralara gelmek için büyük bir sezon geçirdik. Şimdi ise kendimizi gösterme sırası. Heyecanımız yüksek, tarihi bir maç oynayacağız” diye konuştu.

’Galibiyete ihtiyacımız var’

Getafe’nin Togolu defans oyuncusu Djene Dakonam Ortega da karşılaşma öncesinde konuştu. Bu sezon ligde oynadıkları 4 maçta henüz galibiyetle tanışamadıklarını vurgulayan başarılı savunmacı, “Artık galibiyete ihtiyacımız var. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz. Ben de ilk Avrupa maçıma çıkacağım. Çok heyecanlı ve gururluyum” açıklamalarında bulundu.