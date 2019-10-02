Boras Basket - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 70-77

Pınar Karşıyaka, FIBA Europe Cup eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket’i deplasmanda 77-70 mağlup etti.

02 Ekim 2019, Çarşamba 00:32
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Boras Basket - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 70-77

FIBA Europe Cup'taki temsilcilerimizden Pınar Karşıyaka, eleme turunun ilk maçında deplasmanda İsveç temsilcisi Boras Basket ile karşı karşıya gelirken rakibini 77-70'lik skorla mağlup etti. 

İsveç’teki Boras Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğini 63-56 üstün tamamladığı maçı 77-70 kazanmasını bilen yeşil-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi için avantaj sağladı.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.

Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde E Grubu’nda Belçika’dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda’dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.

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