Boran Çelikkol: Yüksek oran, çok seçenek, spora destek

'Misli.com, İddaa dünyasına neler katıyor?' sorusunun yanıtı markanın CMO'su Boran Çelikkol'dan;

Misli.com Süper Oran kampanyasıyla bahisseverlere normal oranlardan daha yüksek oranlarla bahis yapma şansı sunuyor. Süper Oran nedir? Bize Süper Oran kampanyanızdan daha detaylı bahsedebilir misiniz?

Geçtiğimiz Ekim ayında hayata geçirdiğimiz Süper Oran kampanyası ile sektörde bir ilke imza attık. Süper Oran, bahis severlere daha yüksek oranlarda kazanç sunarak bahse yeni bir heyecan katan çok önemli bir kampanya. Örneğin normalde 1.90 olan galibiyet oranını misli.com’da 2.18 olarak sunuyoruz. Böylece misli.com üyeleri aynı tutarla daha fazla kazanma şansı yakalıyor. Bu üyelerimize sağladığımız çok önemli bir ayrıcalık.

‘Yasa dışı bahisle mücadele’

Daha yüksek oranlarla bahis yapabilme şansı sunmak sadece misli.com üyeleri için bir avantaj olarak kalmıyor aynı zamanda da yasa dışı bahisle mücadele için atılmış değerli bir adım olarak da büyük önem taşıyor. Kampanyaya katılan tüm misli.com üyeleri, günün önemli maçlarına diğer bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis yapabiliyor.

Peki başka hangi nedenlerle bahisseverler misli.com’u tercih etmeli? Süper Oran kampanyası dışında üyelerinize ne gibi ayrıcalıklar sunuyorsunuz?

Süper Oran kampanyamız dışında Sanal Bahis, Puan Kazan, Dijital Oyunlar, Eşya Piyangosu gibi birbirinden değerli ürünleri misli uygulaması içinde bahisseverlere sunuyoruz. Çok renkli ve çok eğlenceli bir oyun dünyası misli’yle cebinde ve ulaşılabilir oluyor.

‘Maçları canlı izleyebiliyorlar’

Bu renkli oyun dünyası dışında bahisseverlere canlı izle, canlı oyna imkanı sunuyoruz. İmzalamış olduğumuz sponsorluk anlaşmalarıyla voleybolda isim sponsoru olduğumuz misli.com Sultanlar Ligi ve Axa Sigorta Efeler Ligi münhasır dijital yayın haklarının sahibiyiz. Voleybolseverler ve bahisseverler voleybol maçlarının tümünü misli.com uygulamasından canlı ve ücretsiz izleyebilirken aynı zamanda bu liglere canlı bahis yapabiliyorlar. Yine aynı şekilde Türkiye Basketbol Federasyonu ile imzaladığımız Türkiye Basketbol Süper Ligi Ana Sponsorluk anlaşmasıyla Basketbol Süper Ligi’nin tüm dijital yayın haklarını da aldık. Sezon boyunca tüm BSL maçlarını yine misli.com’dan ve misli uygulamasından canlı ve ücretsiz yayınlıyoruz. Bahsettiğimiz bu maçların canlı yayınlarını bahis firmaları arasında sadece biz sunuyoruz.

‘Yeni üyelere 20 TL’

Sadece sponsor olduğumuz liglerin canlı yayınları değil aynı zamanda futbolda Serie A, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, basketbolda NBA, EuroLeague başta olmak üzere çok sayıda lig ve her hafta yüzlerce maçı ücretsiz canlı olarak yayınlıyoruz. Canlı izle canlı oyna bahisseverlere sunduğumuz önemli bir ayrıcalık. Bütün bunların yanı sıra hızlı ve kesintisiz hizmetle üyelerimize kesintisiz ve kaliteli bahis yapabilme imkanı sunuyoruz. Tüm bunların hepsi misli.com’u tercih etme sebebi haline getiriyor. Resmi olarak bağımsız araştırma raporlarında görüyoruz ki her geçen gün misli.com’un kullanıcılar tarafından daha da tercih edilen ve memnuniyet skoru yüksek bir marka olmasını sağlıyor.

Puan Kazan ürününüzden bahsedebilir misiniz? Nedir Puan Kazan?

Puan Kazan, misli uygulamasından veya misli.com web sitesinden satın aldığınız dijital biletin kazınması sonucu toplam 6 sayı içerisinden 3 tane aynı rakam, tutar ve benzerlerinin bulunmasıyla anında puan kazandıran bir oyundur. Eski adıyla bildiğiniz Kazı Kazan oyununun dijital versiyonudur. Müşterilerimiz çoğunlukla 1 TL veya 2 TL’ye alacakları Puan Kazan biletlerinden 10.000 TL ile 50.000 TL arasında değişen tutarda ikramiye kazanabilir. Her bilet için “ikramiye tutarı” ve “ikramiye adedi” değişebilmektedir.

Sanal Bahis lansmanınız çok konuşuldu. Bahisseverlerin sanal oyunlara ilgisi nasıl?

Sanal Bahis 2020 yılında ilk defa ve sadece misli.com tarafından hayata geçen ve tamamen yapay zeka algoritmasıyla gerçekleştirilen; sanal futbol , sanal basketbol , sanal Amerikan futbolu, misket yarışı ve araba yarışı oyunlarından oluşuyor. Geçtiğimiz sezon Sanal Futbol’a gelen yeni lig formatıyla, yeni sanal liglerde oyun severleri daha da eğlenceli anlar bekliyor.

‘3 dakikada maç, 2 saatte şampiyon’

Sanal Futbol liglerinde her 3 dakikada bir yeni maç heyecanı yaşanıyor ve her 2 saatte bir lig şampiyonu belli oluyor. Onlarca oyun seçeneğiyle ister tekli ister kombine kuponla oynanabilen yeni misli.com Sanal Bahis lig formatında, oyunseverlere yepyeni ve çok renkli bir dünya sunuluyor. Bahisseverlerin sanal bahis’e olan ilgilisi yüksek. Tabii ki gerçek bahis ile kıyasladığımızda yüzdesel olarak daha düşük fakat özellikle lig aralarında ya da maç olmayan günlerde bahisseverlerin tercihi sanal bahis oluyor.

Yaptığınız sponsorluk anlaşmalarıyla çok ses getirdiniz. Yeni dönemde planladığınız yeni sponsorluk anlaşmalarınız var mı?

Misli.com spordan kazandığını spora yatırmayı misyon edinmiş bir marka. Yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla tüm spor dallarını destekliyoruz. Voleybolda; Misli.com Sultanlar Ligi isim sponsoruyuz ve 2025 yılına kadar isim sponsorluğumuz devam ediyor, Axa Sigorta Efeler Ligi dijital yayın sponsoruyuz. Bu anlaşmamız da aynı şekilde 2022-23 ve 2023- 24 sezonlarında da devam ediyor. Geçtiğimiz yıl TBF ile büyük bir anlaşma imzaladık ve 3 lige sponsor olduk. TBSL ana sponsoru, HN KBSL ana sponsoru ve misli.com Türkiye Basketbol Ligi isim sponsoruyuz. Bu sezon da bu 3 lig ile olan sponsorluklarımız devam edecek.

‘Spordan kazandığımız spora gidecek’

Federasyonlarla imzaladığımız sponsorluk anlaşmalarının yanı sıra bu sezon ülkemizi bir kez daha Avrupa’da temsil eden Demir Grup Sivasspor ’un da şort ve resmi bahis sponsoru olduk. Bu sezon Yiğidolar’ın şortlarında misli.com logosu yer alıyor. Başta da belirttiğim gibi spordan kazandığımızı spora yatırmayı hedeflediğimiz için mutlaka eklenen yeni sponsorluklar olacaktır.