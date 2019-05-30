İşte Bora Koçyiğit'in hesabından yaptığı açıklama:

Değerli takipçilerim, sevgili oyuncular, espor tutkunları,

5 sene önce bünyesine katıldığım ve bir parçası olmaktan mutluluk duyduğum Riot Games Türkiye ofisinden 31 Mayıs Cuma günü itibari ile ayrılacağımı duyurmak isterim.

Geriye baktığım zaman Türkiye’de yapılmış milyonlarca TL tutarında yatırım, Türk oyuncuları için atılmış adımlar ve Türk Esporu’nu dünya standartlarına taşımak için alınmış kararlar görüyorum. Espor’u tanıtmak, geliştirmek ve ülkemizi dünyanın önde gelen espor ülkelerinden biri yapmak adına üzerime düşen görevi yapmış olmanın verdiği mutlulukla bayrağı arkadaşlarıma devrediyorum.

Bu kararı vermiş olma nedenim bir süredir karşıma çıkan güzel fırsatları değerlendirmekte oluşum ve netice itbari ile yeni heyecanları yaşamak istememdir. Geride kalan süre zarfında bana destek olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bayrağı benden alan arkadaşlarımın, onu çok daha yükseklere taşıyacaklarına eminim.

Benim ayrılışım ile Türkiye Ofisinin ülke müdürlüğü pozisyonunda Onur Tamer arkadaşımız olacaktır. Bugüne kadar Riot Games içerisinde bir çok projeyi başarı ile hayata geçirmiş olan Onur, hali hazırda Riot Games Middle East Ülke Müdürlüğü görevini sürdürüyordu.

Türk sporuna, esporuna ve oyun sektörüne uzak kalmayacağımı tahmin edeceğinizi düşünüyorum. Kendimle ilgili gelişmeleri sizlerle kısa süre sonra paylaşacağım.