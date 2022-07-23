Bora Altıntaş: Hep daha iyisinin peşindeyim

İngiltere’de düzenlenen Nass Festival BMX Street Pro’da elde ettiği beşincilikle Türkiye’nin en yüksek derecesine imza atan Red Bull sporcusu Bora Altıntaş, Fanatik’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin BMX’teki yükselen yıldızı Bora Altıntaş, rakipleriyle aradaki farkı kapattığını ve onlardan daha ileride olduğu vurguladı. Türkiye’yi gururlandırdığı için mutlu olduğunu da söyleyen Red Bull sporcusu, hedefinin olimpiyatlar olduğunu dile getirdi.

Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?

“Bora Altıntaş... 22 Ocak 2001 doğumlu profesyonel BMX sporcusuyum. Aynı zamanda Red Bull sporcusuyum. Profesyonel spor hayatımın yanı sıra Ya kın Doğu Üniversitesi’nde Spor Yö neticiliği Bölümü’nü bitirdim. Şu anda Yüksek lisans eğitimi alıyorum”.

Nass Festivali’nde Türkiye’nin yüksek derecesi olan beşinciliği elde ettin. Senin için nasıl bir yarıştı?

“Bu sezonun son yarışması olan İngiltere’deki Nass Festivali’nde dünya beşinciliği elde ettim. Elemeleri başarıyla geçtikten sonra finalin ilk turunda ikinci sırada yer aldım. Ardından ikinci turu da beşinci sırada tamamladım. Podyumu sadece iki puanla kaçırdım. Podyumda yer alamamak beni tabii ki de biraz üzdü. Fakat motivasyonumu daha çok yükseltmemi sağladı. Geçen sene ilk 10’d a yer alırken, bu sene dünya beşincisi olmak beni mutlu etti. Ayrıca Türkiye tarihinde ilklere imza atmak beni gururlandırdı”.

‘Haftanın 4 günü, 5-6 saat BMX’in üstünde olmanız gerekiyor'

Bir BMX sporcusunun antrenman temposu nasıl oluyor?

“İyi bir BMX sporcusu olmak için beslenme, antrenman düzeni ve uyku çok önemli. Ayrıca sosyal hayat da büyük etken oluyor. Haftanın dört günü, günde 5-6 saat BMX’in üstünde olmak gerekiyor. Geriye kalan üç günün iki günü fitness ve koşu, diğer gün ise dinlenme günü olarak geçiyor. Bu programın yanında beslenme ve uyku düzeni de çok önemli oluyor. Ayrıca BMX sporcusu olmak için yaratıcı olmak gerekiyor. Bu yüzden gün içinde mutlaka fa rklı videolar izleyip, yeni hareketler listesi yapıp çalışıyorum. Kısacası her sporda olduğu gibi BMX sporcusu için de antrenman temposu çok yoğun oluyor”.

BMX’te de çok sakatlık riski olduğu inancı var. Siz buna inanıyor musunuz?

“Aslında bu bilgi doğru değil. Hatta diğer sporların çoğundan daha az sakatlık riski taşıyor. Çünkü her şey sizin kontro lünüzün altında oluyor. Eğer kask ve koruma ekipmanları takarsanız, risk en aza düşer. Diğer takım sporlarında karşı takımdan biri size beklemediğiniz anda çarpabilir. Bu yüzden kontrol tam olarak sizde olmuyor. Ama bisiklette kontrol sizde oluyor. Eğer düşmeyi de öğrenirseniz risk en aza iniyor”.

‘En keyif aldığım hareket Tailwhip’

BMX parkurunu yaparken en keyif aldığın hareket hangisi?

“Her zaman en çok keyif aldığım hareket ‘Tailwhip’ oldu. İmza hareketim diyebilirim. Beni tanıyanlara ‘Bora’nın en çok sevdiği hareket nedir?’ diye sorsanız, büyük ihtimalle ‘Tailwhip’ cevabını alırsınız”.

Peki bir hareketi öğrenmen ne kadar sürüyor?

“Her hareketi öğrenme zamanı, imkân ve sporcunun yeteneğine, çalışmasına göre değişiklik gösterebiliyor. En çok sevdiğim ‘Tailwhip’ hareketini eskiden bir senede öğrenmiştim. Ama şu anda imkân olduğu için 4-5 ay içerisinde bu hareket öğrenilebiliyor”.

‘Her sene taktiksel bakış açım gelişiyor’

Rakiplerinle aradaki farkı her gün kapattığını düşünüyor musun?

“Her gün bir önceki günden daha fazla çalışıyorum ve hiçbir zaman pes etmiyorum. Hep daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Aslında performans açısından rakiplerim ile aramdaki farkı kapattığımı hatta onlardan daha ileride olduğumu düşünüyorum. Şu anda ihtiyacım olan tek şey biraz zaman ve tecrübe kazanmak. Her sene taktiksel bakış açım gelişiyor. İnanıyorum ki; zamanla çok daha iyi bir sonuç elde edeceğim”.

‘BMX Street dalının olimpiyatlara gireceğini düşünüyorum’

Olimpiyat hayalin var mı?

“BMX farklı disiplinlerden oluşan bir spor branşı... BMX Dirt, BMX Park, BMX Racing, BMX Street vs. Ben BMX Street disiplinindeyim. Maalesef henüz olimpiyatlara girmeyen bir disiplindeyim. En büyük hayallerimden biri olimpiyatlarda yarışmak. Yakın dönemde BMX Street dalının olimpiyatlara gireceğini düşünüyorum. Ülkemi olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum”.

'Red Bull sporcusu olmak ayrıcalık'

Red Bull sporcusu olduktan sonra nasıl bir değişim yaşadın?

“Red Bull sporcusu olduktan sonra yarışmalara daha kolaylıkla gidebilmeye başladım. Motivasyonum daha üst seviyeye çıktı ve bilinirliğim arttı. İnsanlar beni daha çok örnek almaya başladı. Benim gibi olmak isteyen bir sürü sporcu var. Ben de onlara en iyi şekilde örnek olmaya çalışıyorum. Red Bull sporcusu olduktan sonra BMX tam olarak mesleğim haline geldi. Bu yüzden hayatımı daha çok düzene soktum. Daha büyük hedefler belirledim ve daha çok çalışmaya başladım”.

Son olarak spora büyük destek veren Red Bull’un bir sporcusu olmanın kariyerindeki önemi nedir?

“Red Bull sporcuları dünyanın en yetenekli ve en başarılı sporcuları oluyor. Bu sayılı sporculardan biri olmak beni çok gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Red Bull sporcusu olmak demek, destekçi bir ailenin parçası olmak demek. Hem manevi hem de maddi açıdan büyük destek almak bana büyük motivasyon oluyor. Bütün gözler üzerinizde oluyor. Diğer yandan sayılmayacak kadar önemi var diyebilirim. Bu aileye her zaman yanımda oldukları için de çok teşekkür ederim”.

'Yarışma öncesi ilacım müzik'

BMX dışında ilgilendiğin ya da izlediğin bir spor var mı?

“BMX dışında Red Bull sporcuları olan değerli arkadaşlarım sayesinde farklı sporları da takip ediyorum. Motor sporları, parkur, skateboarding, cimnastik, voleybol gibi birçok spor ilgimi çekiyor. Ama en fazla adrenalini Hazal Nehir’in videolarından alıyorum. Bu yüzden parkur çok ilgimi çekiyor diyebilirim”.

Yarışmalara çıkmadan önce yaptığın bir ritüel var mı?

“Yarışma sezonu öncesi antrenmanlarımı farklı şekilde planlıyorum. Sezon içi tempo yüksek olduğu için antrenmanlarımı daha çok güç üzerine yapıyorum ve derecesini arttırıyorum. Her yarışmadan bir hafta önce antrenmanlarımı hafifletip, yarışmada sergileyeceğim bir dakikalık performansa konsantre oluyorum. Yarışmaya çıkmadan önce müzik dinleyip, stres ve heyecanımı en az seviyeye indirmeye ve motivasyonumu yüksek tutmaya özen gösteriyorum. Yarışmalar öncesi müzik ilacım diyebilirim”.