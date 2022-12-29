Profesyonel Bmx Street sporcusu olan Bora Altıntaş, FANATİK ekibinden Atalay Özçelikli'ye samimi açıklamalarda bulundu.

2023 yılı için hazırlıklar nasıl gidiyor?

2023 yılı için gerçekten çok güzel bir süreç başladı. Hazırlıklarım başladı. 2022 yılı benim için çok yorucu geçti. Yarışma dönemi olsun, proje dönemi olsun. Yarışma dönemini dünya beşincisi olarak bu sene tamamladı. Bu yüzden çok mutluyum. Hedefim dünya üçüncülüğüne kadar gitmek. Aralık ayında ayağımdan küçük bir sakatlık geçirdim. Fakat 2-3 hafta içerisinde tekrardan sahalara geri döndüm ve antrenmanlara başladım.

Kariyerindeki en büyük hayalin nedir?

Benim çok hayalim var. Bu hayaller bitmedi. Dünya şampiyonluğu hayalim var. Dünya beşincisi oldum ve puanlar birbirine gerçekten çok yakın. Bu sene en yüksek puan 90'ken, benim puanın 86-87 civarındaydı. Aslında aradaki fark çok az. Biraz da jürinin insiyatifine kalmış. Bu sene öyle geçti. Seneye umarım öyle geçecek. Bu işe başladığımdan beri BMX sporunu herkese sevdirmek için çok güzel projelerine imza atmak istiyorum. Sosyal medya tarafından da iyi yerele gelmeye çalıştık. Daha çok insana ulaşmak istiyorum.

Gençlere de yol açmış olacaksın?

BMX sporundan iki sezon var diyebilirim. BMX sporu çizgiyi geçtikten sonra kazandığın bir spor olmadığı için iki sezonumuz var. Video içerik sezonumuz var. Bu video içerik sezonumuz da çok zor hareket deneyip, bunu başarıyoruz. Bu bizim kariyerimiz oluyor. Çok fazla kitleye ulaşmak en büyük hedeflerimden birisidir.

Kafandan hayata geçirmek istediğin bir proje var mı?

Kafamda birçok video projesi var. Bunları dile getirmek istemiyorum, sürpriz olmasını istiyorum. İpucu verecek olursak, tır ve gökdelenler de bisiklet sürmek olabilir. Güzel işler yapıp herkese sunmak istiyorum.



