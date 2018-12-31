Bongonda çılgınlığı

2017-18 sezon başında İspanyol ekibi Celta Vigo’dan kiralanan ancak fazla forma şansı bulamaması nedeniyle devre arasında gönderilen Theo Bongonda kıymete bindi... Sezon başında Belçika ekiplerinden Zulte Waregem’e transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, çıktığı 21 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Ancak Belçikalı oyuncu, disiplinsiz tavırları nedeniyle Waregem’de kadro dışı bırakıldı. Bu haber üzerine Bordo- Mavili taraftarlar, sosyal medyadan kampanya başlattı ve genç oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanmasını talep etti. Ancak Ahmet Ağaoğlu ve kurmaylarının, bu transfere pek sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.