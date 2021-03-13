İtalya'da 62 puanlı lider İnter'in 10 puan gerisinde olan ve bu hafta içinde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenerek en büyük hedefine erken havlu atan Juventus'ta, takımın en önemli yıldızı Cristiano Ronaldo ile yolların ayrılacağı konuşuluyor. 2018 yazında 120 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'den alınan Ronaldo'nun, İtalyan devinden yıllık kazancı 28 milyon Euro. Juve'de yönetimin, başarı da gelmeyince bu maaşın ekonomik açıdan kendilerine büyük bir yük getirdiği ve 2022'ye kadar sözleşmesi olan 36 yaşındaki oyuncuyu iyi bir teklif gelmesi durumunda satacağı ifade edildi.









PSG de peşine düştü

Çizme'nin yüksek tirajlı spor gazetelerinden Corriere dello Sport, bu sezon Siyah-Beyazlılar adına 32 maçta 27 gol (Toplamda 121 maçta 92 gol) atan Ronaldo'nun sezon sonunda satılması halinde, bonservis bedelinin 29 milyon Euro olacağını öne sürdü.

36 yaşındaki Portekizli oyuncunun Juve ile sözleşmesi 2022'de bitiyor. Ancak İtalyanlar, onun 28 milyon Euro'luk maaşını artık karşılamaya pek sıcak bakmıyor.

İspanyol basınında da CR7'nin menajeri Jorge Mendes'in, Real'e geri dönüş için Los Galacticos'un Başkanı Florentino Perez ile temasa geçtiği konuşuluyor. 5 kez dünyanın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or'un sahibi olan Ronaldo ile ayrıca Fransa'dan PSG'nin de ilgilendiği gelen haberler arasında yer alıyor.









Kaptan Sergio Ramos: Herkes kaybetti

Real Madrid'le sözleşmesini uzatıp uzatmayacağı merak konusu olan 34 yaşındaki Sergio Ramos, "Şu an sadece sakatlığımı atlatıp, yeniden oynamak istiyorum. Benim 34'üm 10 yıl öncesinin 28'i. 5 yıl daha oynarım. 2026 Dünya Kupası'nda da oynayıp; 6 kez bu kupada oynayan tek futbolcu olmak istiyorum" dedi.

Kaptan Ramos, "Messi'yi, Real'de isterim. Ondan ötürü çok acı çektik" derken, Ronaldo için de, "Ben olsam gitmesine izin vermezdim. Bu ayrılık sonrası hem o hem de Real Madrid kaybetti" yorumunu yaptı.





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