Bomba Sturridge iddiası! Sakat...

Bu şok gelişme Bordo-Mavili kulisleri harekete geçirirken, flaş bir iddia ortaya atıldı. Camiada bomba etkisi yaratan haberlere göre, müzmin sakatlığı olan Sturridge’e torpille sağlık raporu verildi.

Aynı kişiler bu iddialarını, “Sturridge’in sağlık kontrolleri, kulübün anlaşmalı hastanesi varken neden başka bir yerde yapıldı? Oyuncunun sakatlığı biliniyordu ve bile bile lades denildi.

Eski başkan Muharrem Usta, Sturridge’in sakatlığı ile ilgili Karadeniz’e konuştu:

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BU RASTLANABİLİR BİR DURUM DEĞİL

“Bizim hastanemiz Trabzonspor’un resmi sponsoru olan bir kurum. Sturridge’in sağlık kontrollerini bizim hastanemiz yerine başka bir yere yaptırması rastlanılabilir bir durum değil. Ben bu duruma o zaman sosyal medyadan tepki göstermiştim. Etik dışı olduğunu da söylemiştim..” (Karadeniz Gazetesi)



