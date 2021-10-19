Fenerbahçe 'deki futbolculuk kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan, sonrasında ise beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel'in ismi sık sık çeşitli kulüplerle anılmaya devam ediyor.

MANİSA'DA BİR MAÇLIK TEKNİK DİREKTÖRLÜK!

9 Ekim tarihinde Serkan Özbalta'nın yerine teknik direktörlüğe Naci Şensoy'u getiren 3-0 Adanaspor mağlubiyetinin ardından 17 Ekim itibariyle Şensoy'u da gönderen Manisa ekibinin Volkan Demirel'e teklif götüreceği iddia edildi.

Naci Şensoy'un bir maçta görevinden alınması kentte geniş yankı uyandırdı. Kararın çok erken alındığını savunan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Türkiye'de uzun süre herhangi bir takım çalıştırmayan Şensoy'un zaten takımın başına getirilmesini yanlış bulan taraftarlar, koltuk emanet edildiyse de bu kadar sabırsız davranılmasının hatalı bir karar olduğu görüşünde birleşti.

Siyah-beyazlılardaki görevi bir maç süren Şensoy'dan önce ise takımın başında yer alan Serkan Özbalta, Manisa'yı geçen sezon TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaştırmıştı.

SPORTİF DİREKTÖRÜ DE GÖNDEREN BAŞKAN MEVLÜT AKTAN'DAN SERT ÇIKIŞ: "ŞİMDİ SÖZ SIRASI BİZDE, GEREKEN YAPILACAK!"

Manisa FK, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verirken Manisa Başkanı Mevlüt Aktan, sosyal medya hesabından futbolculara sert bir çıkış yaparak, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübünün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız." ifadelerini kullanırken, kulübün resmi sosyal medya hesapları da Aktan'ın mesajını paylaştı.

Öte yandan Manisa'da oyuncu izleme komitesinde görev yapan Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar'la da yollar ayrıldı.

İDDİALI BİR İSİM; VOLKAN DEMİREL...

Geçen sezon TFF 2. Lig'de şampiyon olan ve bu sezon gözünü Süper Lig 'e diken Manisa'nın takımın başına iddialı bir ismi getireceği konuşulurken bu isimler arasında Volkan Demirel'in olduğu kaydedildi.

VOLKAN DEMİREL İTİRAF ETMİŞTİ: "BENİ İSTEYENLER VAR"

Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinin sona erdiği gün konuşan Volkan Demirel, "Şu an 3-4 tane opsiyonum var. Konuşmalar var, isteyenler var. Onları değerlendirmek için biraz zaman gerekiyor. Aceleye gerek yok, doğru kararı vermeye çalışacağım." şeklinde konuşmuştu. Volkan Demirel'in çeşitli takımlardan teklifler aldığı ve bu tekliflere olumlu bir yanıt vermediği biliniyor.

VOLKAN DEMİREL'İN HEDEFİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak çalıştığı dönemde Türkiye Futbol Federasyonun UEFA N-A Birleşik kursuna katılan Volkan Demirel'in hedefi, Türk futboluna hizmet etmek ve Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapmak. Yeniden yapılanmaya giden siyah-beyazlı kulübün Volkan Demirel'e teklif götüreceği gelen haberler arasında yer alırken Volkan Demirel'in olası bir teklife vereceği yanıt ise merak konusu. (Skorer)