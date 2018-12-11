Bomba iddia: Fenerbahçe ve Ersun Yanal!

Sarı-Lacivertli yönetim, Kuşadası'nda katıldığı panelde, “Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Ama herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz” diyerek F.Bahçe ile masaya oturduğunu doğrulayan Yanal’ı uyardı.

Güneş gazetesinin haberine göre, görüşmeleri gizlilik çerçevesinde yürütmeyi istediklerini tecrübeli çalıştırıcıya aktaran yönetim, Ersun Yanal’a daha Fenerbahçe’ye imza attırmadan konuşma yasağı verdi.

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