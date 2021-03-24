Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe’de Erol Bulut’un geleceği belirsizliğini korurken, Arjantin’den çok önemli bir iddia geldi. TNT Sports Muhabiri Martin Castilla, katıldığı bir TV programında Sarı-Lacivertliler’in Marcelo Gallardo’nun peşinde olduğunu açıkladı. Castilla, River Plate’i çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam için Fenerbahçe’nin milyonlarca Dolar’lık çok cazip bir teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

Proje sunulacak

TNT Sports’taki habere göre Fenerbahçe Yönetimi, kısa süre içerisinde Gallardo ile bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-Lacivertliler’in, Arjantinli çalıştırıcıya önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlatacağı ve resmi teklifte bulunacağı belirtildi. Gallardo’nun River Plate ile olan sözleşmesi sene sonunda bitiyor. Başarılı teknik adamın şu anda kontratını fesh etmesi halinde düşük bir tazminat ödeyeceği belirtildi.

2 Libertadores şampiyonluğu

Marcelo Gallardo, 2014’ten beri Anjantin ekibinin başında. 45 yaşındaki teknik adamın en büyük başarısı, Güney Amerika’nın Şampiyonlar Ligi olan Copa Libertadores’i 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında kazanması oldu. Gallardo’lu River Plate ayrıca 2 kez Arjantin Kupası’nı, 1 defa Copa Sudamericana’yı, 3 kez de Recopa Sudamericana’yı kaldırdı. Başarılı teknik adam, tek lig şampiyonluğunu ise Uruguay ekibi Nacional ile yaşadı.

Futbolcuyken Galatasaray istiyordu

Marcelo Gallardo ismi, Türk futbolseverler için yabancı değil. Arjantinli teknik adam, futbolculuğu döneminde 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapıyordu. Yıllarca River Plate, Monaco ve PSG formalarını terletti. Gallardo, oyuncuyken birçok kez Galatasaray’ın gündemine geldi. Adı sık sık Cim Bom’la anılsa da transferi hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Diğer adaylarla temas sürüyor

Fenerbahçe Yönetimi, listedeki diğer teknik direktör adaylarıyla da teması sürdürüyor. Joachim Löw, Zlatko Dalic, Lucien Favre, Okan Buruk ve Zico için dolaylı yollardan konuşmalar gerçekleştiriliyor. Bu isimlerden Löw, Almanya’yı, Dalic ise Hırvatistan’ı çalıştırdığı için hemen takımın başına geçmeleri zor. Favre’nin birçok talibi var ve İsviçreli teknik adamın yüksek bir transfer bütçesi istemesi muhtemel. Okan Buruk, anlaşması en kolay isim olsa da yönetimin önceliği yabancı bir teknik adam. Zico’nun Alex ile birlikte gelmesi, yönetimin üzerinde çalıştığı bir senaryo. Ancak Zico da en son 2014-16 yılları arasında Hindistan’ın Goa takımını çalıştırmıştı. Brezilyalı efsane, 2018’den beri Japon ekibi Kashima’nın futbol direktörlüğünü yapıyor.



