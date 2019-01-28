Bomba iddia: Fenerbahçe Leroy Fer transferini bitirmeye çok yakın!

Ara transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala İtalya'dan Fenerbahçe hakkında gündem yaratan bir iddia geldi.

Sky Sport İtalya muhabiri Gianluca Di Marzio, Sarı Lacivertli yönetimin Swansea City'de forma giyen orta saha oyuncusu Leroy Fer'i kadrosuna katabilmek için masada olduğunu yazdı.

İtalyan gazeteci, Swansea'nin takım kaptanı olan 29 yaşındaki futbolcuyu bırakmak istemediğini ancak Fenerbahçe'nin yıldız ismi kadrosuna katmak konusunda ısrarcı olduğunu ve transferi bitirmeye çok yakın olduğunu ifade etti.

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Fer'in kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Hollandalı, sol kanat pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler