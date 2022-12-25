Bomba iddia! Cengiz Ünder ile anlaşma sağlandı

Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in Fransa kariyeri pek de istediği gibi gitmiyor. Tudor'un gelmesiyle formasını kaybeden milli futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya çıktı. İşte detaylar...





GÖZLER CENK TOSUN'DA

Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından performansı artan Cenk Tosun son olarak Şanlıurfa karşısında 2 gol, 1 asistle oynamıştı. Tecrübeli forvet, Gaziantep FK karşısında da Beşiktaş 'ın en büyük kozu olacak. Başarılı futbolcu, bugün Gaziantep deplasmanında oynanacak karşılaşmada da Kara Kartal’ın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Tosun, Weghorst’la birlikte Beşiktaş’a zaferi getirmeye çalışacak.

65'TE OYUNA ALIP, 83'TE OYUNDAN ÇIKARMIŞTI

Hırvat teknik adam, ligin 3. haftasında oynanan Nantes maçında Cengiz Ünder'i 65. dakikada oyuna alıp, kırmızı kart görmelerinin ardından 83'te oyundan çıkarmıştı. Oyundan alınmasına tepki gösteren Cengiz Ünder, yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasına gitmişti.

ORTA SAHA OPERASYONU BAŞLIYOR

Siyah-Beyazlı yönetim hem teknik heyetin belirledikleri liste üzerinden hem de kulübe önerilen isimler üzerinden orta saha transferi için çalışmalarını yürütüyor. Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ta bir yıldız için de teknik ekipten onay çıktı, yönetim düğmeye bastı. Josef’in geleceğinin belirsizliği, Atiba’nın emeklilik durumu, teknik direktör Şenol Güneş’i orta sahaya transfer yapmaya zorunlu tuttu. Kara Kartal, sözleşmesi sezon sonu bitecek isimlere yönelirken, gündeme gelen isimse Nampalys Mendy oldu.









"YAPMAM GEREKİRSE YİNE YAPARIM"

Igor Tudor maç sonrası Cengiz'le ilgili gelen soruya "Bir oyuncuyu oyuna aldıktan sonra çıkarmak hiçbir zaman güzel değildir ama bu değişikliğe takımın iyiliği için ihtiyacımız vardı. Cengiz'in öfkesini de gayet iyi anlıyorum ama bunu yapmam gerekirse yine yaparım" cevabını vermişti.

CENGİZ ÜNDER, SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Fransız ekibinde gözden çıkarılan Cengiz Ünder, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yetenekli oyuncunun adı uzun bir süredir Galatasaray ile gündeme geliyordu.

'GALATASARAY' DERKEN, BEŞİKTAŞ SÜRPRİZİ

Fransız basını, Cengiz Ünder için bir İstanbul devinin daha devreye girdiğini yazdı. Söz konusu haberde, Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle milli oyuncu için harekete geçtiği belirtildi.

"BEŞİKTAŞ, CENGİZ ÜNDER İLE ANLAŞTI"

Ayrıca Siyah-Beyazlılar'ın Cengiz Ünder ile transferi için her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın Cengiz'in bonservisini elinde bulunduran Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunarak transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

20 MAÇTA YALNIZCA 1 ASİSTİ VAR

Cengiz Ünder, bu sezon oynadığı 20 maçında yalnızca 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. Bu maçlarda toplam 718 dakika süre alan milli oyuncumuz, gol katkısı veremezken yalnızca 1 asiste imza atabildi. Cengiz Ünder'in takımı Marsilya ligde 15 maç sonunda topladığı 30 puanla 4. sırada yer alıyor. (Sabah)











