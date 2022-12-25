Bomba gelişmeyi duyurdular! Ronaldo yeni takımıyla anlaştı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası sırasında Cristiano Ronaldo, Manchester United ile yollarını resmen ayırmıştı. Dünya Kupası'nda istediği performansı sergileyemeyen yıldız futbolcu, çeyrek finalde Fas'a elenmekten kurtulamamıştı. Portekizli yıldızın yeni takımıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Muhtemelen son Dünya Kupası'nda katılan Ronaldo, gruplardan 6 puanla çıktıktan sonra İsviçre'yi rahat geçmiş, ancak çeyrek finalde turnuvanın sürpriz takımı Fas'a 1-0 mağlup olarak elenmişlerdi. Sadece Gana ile yapılan ilk karşılaşmada gol atan Ronaldo, geri kalan 4 mücadele de gol ya da asist yapamamıştı.

TAKIMSIZ KALDI

Turnuva sırasında yaptığı bir röportajı nedeniyle Manchester United, resmi olarak yollarını ayırdığını açıklamıştı. Takımsız kalan Ronaldo, hakkında transfer iddiaları hemen ayyuka çıkmıştı.

REKOR YILLIK GELİR

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Ronaldo, Al-Nassr ile senelik 212 milyon dolar karşılığında anlaşma sağladı. Suudi Arabistan basınına göre; yılın transfer bombası bu hafta resmen açıklanacak. Al-Nassr, sözleşmesinin sona erdirilmesinin ardından Ronaldo ile temaslara başlamıştı. Bu transfer artık bitmek üzere olduğu iddia edildi. Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli süper yıldızla senelik 212 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı. Transferle ilgili resmi açıklama da bu hafta içerisinde yapılacak. Cristiano Ronaldo, imzayı attığı anda dünya üstünde en fazla yıllık ücret kazanan oyuncu konumuna gelecek. 37 yaşındaki futbolcu, Manchester United sonrası boşta bulunuyordu.









SPONSORLAR DESTEK OLACAK

Arabistan basınında çıkan iddialara göre; Al-Nassr, Ronaldo'nun yıllık ücreti için 3 farklı sponsorla anlaştı. Ancak paranın büyük bölümünü sadece 1 sponsor verecek. Oyuncunun ücreti de bu sayede karşılanacak. Futbolcu ve menajeriyle mali koşullar-tazminatlar dahil her konuda neredeyse tam anlaşmaya varıldı. Sadece küçük prosedürler kaldı. Bunların da tamamlanmasının ardından dünyaya duyuru yapılacak. Suudi Arabistan, Ronaldo ile birlikte ligin tanıtımını da yapmayı planlıyor

DİĞER TEKLİFİ REDDETTİ

Bir iddiaya göre ise Ronaldo'ya Katar'dan bir teklif geldi. Ancak Al-Nassr'ın sunduğu şartları sunamayan Katar ekibinin teklifi reddedildi. 37 yaşındaki yıldız, daha önce Al-Nassr'la anlaştığı yönünde çıkan haberleri yalanlamıştı. Ancak bugün için gelinen noktada resmi imzaların atılması bekleniyor. Cristiano Ronaldo, kariyerinin son döneminde servetine servet katacak. Tecrübeli oyuncunun adı ülkemizden de birçok ekiple anılmıştı. Ancak bu şartları sunmaları imkansızdı.







