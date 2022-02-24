Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp üyelerinin katıldığı dijital toplantıda önceki dönemlerde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili açıklama yaptı. Başkan Elmas, Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, kendi dönemlerinde ise 4 milyon Euro menajerlik ücreti ödendiğini açıkladı.

2015-2022 arası 39 milyon Euro menajerlik komisyonunun, 51 futbolcu 66 menajer için ödendiğini aktaran Elmas'ın Radamel Falcao ve Jesse Sekidika için yaptığı bilgilendirme ise dikkat çekti.

Tecrübeli futbol adamı, Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bonservis ödenmeden gelen Jesse Sekidika transferi için oyuncunun menajerine 1.6 milyon euro ödendiğini açıkladı, Kolombiyalı süperstar Radamel Falcao'nun Eylül 2019'da Monaco'nun bedelsiz transferindeki menajerlik ücretinin ise 3 milyon Euro olduğunu aktardı.

Devre arası transferlerinin maliyetlerini de duyuran Elmas, sezon sonuna kadar kiralanan Pulgar'a 750 bin Euro, Pena'ya 375 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Semih Kaya, yarım sezon için 4 milyon TL alacak. Bu sezon 750 bin Euro alacak olan Gomis'in kazanacağı önümüzdeki sezon kazanacağı ücret ise 1 milyon 750 bin Euro olacak.

Menajerlik ücretleri:

Falcao - 3 milyon 750 bin Euro (3 menajer)

Sekidika - 1.6 milyon Euro (2 menajer)

Kostas Mitroglou - 700 bin Euro (2 menajer)

SteveN Nzonzi - 600 bin Euro (3 menajer)

Jean Michael Seri - 550 bin Euro (2 menajer)

Bazı futbolcuların brüt maliyetleri:

Mbaye Diagne - 26.95 milyon Euro

Radamel Falcao - 22.9 milyon Euro

Kostas Mitroglou - 3.9 milyon Euro

Christian Luyindama - 14.3 milyon Euro

Steven Nzonzi - 3.25 milyon Euro

Jean Michael Seri - 5.4 milyon Euro

Jesse Sekidika - 2 milyon Euro

Başkan Elmas, 2021/22 sezonunun devre arasında gönderilen DeAndre Yedlin'e 850 bin Euro, Gustavo Assuçao'ya ise 270 bin Euro fesih tazminatı ödendiğini duyurdu. Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin ise sözleşmesini feshetmek için 1.2 milyon Euro aldığı aktarıldı.

Başkan Elmas, devra arası transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncular hakkında da bilgilendirme yaptı. 100 bin TL bedelle Eyüpspor'a kiralanan Oğulcan Çağlayan'ın satın alma opsiyonu 1.5 milyon Euro (KDV dahil).

Yine Eyüpspor'un yolunu tutan Jesse Sekidika'nın kiralama bedeli 125 bin Euro + KDV, satın alma opsiyonu ise 1 milyon Euro + KDV) Al Taawon'a ücretsiz kiralanan Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonu 2 milyon Euro olarak aktarılırken Aytaç Kara'nın KDV dahil 300 bin TL'ye Göztepe'ye sezon sonuna kadar imza attığı, satın alma opsiyonun ise bulunmadığı belirtildi.

Yakup Çınar / FANATİK ÖZEL







