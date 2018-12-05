BOM E-Team GT Kupası’nda finalisler belli oldu

Pistlerdeki 11’inci yılını geride bırakan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM), gelişmekte olan e-sporları ve e-sporcuları desteklemek, onlara kendi renkleri ile yarışma imkânı sunmak için 2018 sezonunda organize ettiği BOM E-Team GT Kupası’nın beşinci ve son eleme yarışını tamamladı.

İtalya’nın efsanevi Monza Yarış Pisti’nde koşulan yarış öncesinde kayıt yaptıran tüm e-sporcular takımın Assetto Corsa platformu üzerinde kurmuş olduğu iki sunucuda antrenman yapma fırsatı buldular ve son eleme yarışına gece gündüz çalışarak hazırlandılar.

Borusan Otomotiv Motorsport’un YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yarışta duayen motor sporları sunucusu Yiğit Top’un yorumcu konukları BOM’un şampiyon pilotları Levent Kocabıyık ve Fatih Ayhan idi. Final için son dört koltuğa adını yazdırmak isteyen 23 e-sporcu kıyasıya mücadele ederek izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Tüm finalistler hak kazanmış oldukları BOM Akademi Performans Sürüş Eğitimi’ni almak için 8 Aralık’ta Körfez Yarış Pisti’nde buluşacak, alacakları teorik ve pratik eğitimlerin ardından BMW otomobillerle piste çıkacak. Bir sonraki randevuları ise 23 Aralık’ta, İstanbul Park sanal pistinde olacak ve heyecanla beklenen finalin ardından 2019 BOM E-Team belli olacak.

Borusan Otomotiv ana sponsorluğunda yarışan Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer sponsorları, Shell, Borusan Lojistik, Glasurit, Sofra Grup, Özüaydın, Cesan, Securitas ve Technogym’dir.

E-TEAM YARIŞ TAKVİMİ

19 Ağustos 2018 Belçika / Spa Francorchamps

23 Eylül 2018 İngiltere / Brands Hatch

14 Ekim 2018 Almanya / Nürburgring

18 Kasım 2018 İtalya / Mugello

2 Aralık 2018 İtalya / Monza

23 Aralık 2018 Türkiye / İstanbul Park (Final Yarışı)



