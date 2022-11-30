Naby Oulare Boluspor performansıyla fark yaratıyor. 20 yaşındaki Gineli stoper bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

TFF 1. Lig'in en az gol yiyen ekibi Boluspor ile yüklesen bir grafik çizen Naby Oulare ile Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve bir Avrupa Kulübü ilgileniyor.

2 MİLYON EURO BEKLENTİ

Genç yetenek için Boluspor’un bu transfer için 1.5-2 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği gelen haberler arasında.

Naby Youssouf Oulare bu sezon iki gole imza attı. Genç oyuncu Adanaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında takıma galibiyet getiren golleri kaydetmişti.

5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR!

Boluspor genç oyuncuyla 5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştı.

Boluspor'un açıklaması...

Kulübümüz, geçtiğimiz sezon U19 takımımızda oynayan Naby Youssouf Oulare ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Naby Youssouf Oulare, 6 Ağustos 2002 Gine doğumlu olup, futbola Santoba’da başladı. Stoper mevkiinde oynayan Naby Youssouf’a Boluspor forması ile üstün başarılar dileriz.