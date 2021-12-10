Boluspor’un 15 haftalık mücadelesi umut veriyor

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin ilk 15 haftasında ortaya koyduğu mücadele ve özellikle son haftalarda güçlü rakiplerine karşı aldığı galibiyetlerle puan tablosunda üst sıralara tırmanmaya başladı.

Ligin ilk yarısında aldığı 5 galibiyet ve 4 beraberlikle topladığı 19 puanla 11’inci sıraya yükselen kırmızı-beyazlı ekip, yarın oynayacağı Adanaspor maçından da 3 puanla ayrılmak istiyor. Ligin 14 ve 15. haftalarında Eyüpspor ve Ümraniyespor gibi güçlü rakipleri karşısında sahadan galip ayrılarak önemli bir avantaj elde eden kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıya puan tablosunda üst sıralarda başlayabilmek için son 4 hafta sahada ter dökecek.

Hazırlıklar tamamlandı

Boluspor, kendi tesislerinde teknik direktör Reha Erginer yönetiminde Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Kulübün kendi tesislerinde günde çift antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Boluspor’un hedefi sahadan 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini devam ettirmek olacak.

İHA