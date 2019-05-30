Boluspor'da olağan kongrenin Boluspor'un halı saha tesislerinde gerçekleştirilmesi planlandı. Saat 14.30'da başlaması planlanan kongreye yeterli katılım sağlanmadı. Bolusporlu yönetici Sinan Barut, kongrenin gerçekleştirilmesi için 445 üyenin katılım göstermesi gerektiğini ve saat 14.30 itibarıyla katılımın gerçekleşmediğini söyledi. Boluspor başkanlığına aday olan Cavit Demir, hafta için olması nedeniyle üyelerin geleceğini biraz daha beklenmesini istedi. Yarım saat daha süre verildi. Ancak katılım 92'de kalınca kongre 15 gün sonraya ertelendi. Cavit Demir, Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı'yı üyeleri kongreye katılmaması için aramakla suçladı. Zaman zaman üyeler arasında tartışmaların yaşanırken, Cavit Demir, "Necip Başkan herhalde koltuğu bırakmayı düşünmüyor. Biz de bir dahaki dönem aday olur muyuz, olmaz mıyız düşüneceğiz, taşınacağız. Şimdi bu durumda çok bir şey söylemek uygun değil. Kulübün mali durumu ortadaydı. Biz dostlarımızla, arkadaşlarımızla temiz bir yönetim olsun diye ortaya çıktık. Hayırlı olsun diyoruz. Ama üyelerin aranıp, 'Kongreye gelmeyin, kongre yok' denmesi son derece yanlış. Bugün itibarıyla yeniden adaylık konusunu kendi aramızda toplantı yaptıktan sonra karar vereceğiz. İstişare yaptığımızda bir daha ki kongrede aday olmama olasılığımız yüzde doksan." dedi.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı da Cavit Demir'i Boluspor'un mali durumu ile ilgili kendisine verdiği belgeyi 5 dakika sonra gazetecilere dağıtmakla suçlayıp tepki gösterdi.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)