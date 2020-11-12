Türk futbolunda coronavirüs salgını yaşayan takımlar her geçen gün artıyor. Son olarak Hırvatistan Milli Takımı'nda yer alan Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida'nın coronavirüse yakalanması sonrasında bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

11.11.2020 tarihinden yapılan Covic-19 PCR testi sonucunda 5 futbolumuz, 1 antrenörümüz ve 3 kulü-p çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır.

Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp personelimiz izolasyonda olup, tedavilerine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.