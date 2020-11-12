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Boluspor'da coronavirüs şoku!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bolusapor, takımdaki 8 kişinin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bu kişilerden 5 ismin futbolcu olduğu, 1 antrenör olduğu ve 3 de kulüp çalışanı olduğu bildirildi.

12 Kasım 2020, Perşembe 11:35 Son Güncelleme:
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Boluspor'da coronavirüs şoku!

Türk futbolunda coronavirüs salgını yaşayan takımlar her geçen gün artıyor. Son olarak Hırvatistan Milli Takımı'nda yer alan Beşiktaşlı futbolcu Domagoj Vida'nın coronavirüse yakalanması sonrasında bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'da 5 futbolcu, 1 antrenör ve 3 kulüp çalışanının coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

11.11.2020 tarihinden yapılan Covic-19 PCR testi sonucunda 5 futbolumuz, 1 antrenörümüz ve 3 kulü-p çalışanımızın testi pozitif çıkmıştır.

Testler sonucunda 8 futbolcumuz, 1 antrenörümüz, 1 sağlık çalışanımız ve 4 kulüp personelimiz izolasyonda olup, tedavilerine devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

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