Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Burak Bekaroğlu ve Gençlerbirliği’nden kiralanan Mustafa Çeçenoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, her iki futbolcuya da kariyerlerinde başarılar dilendi.

Alican Özfesli’nin alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı aktarılan açıklamada, Gökhan Sazdağı’na ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle ligde son dört maç kala izin verildiği, futbolcunun izin sonrasında takıma yeniden katılacağı kaydedildi.