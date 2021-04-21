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Boluspor'da Burak Bekaroğlu ve Mustafa Çeçenoğlu ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, profesyonel futbol takımı kadrosunda bulunan Burak Bekaroğlu ve Gençlerbirliği’nden kiralanan Mustafa Çeçenoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını, Alican Özfesli’nin kadro dışı bırakıldığını 1 futbolcuya ise sezon sonuna kadar izin verildiğini bildirdi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 18:32 Son Güncelleme:
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Boluspor'da Burak Bekaroğlu ve Mustafa Çeçenoğlu ile yollar ayrıldı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Burak Bekaroğlu ve Gençlerbirliği’nden kiralanan Mustafa Çeçenoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, her iki futbolcuya da kariyerlerinde başarılar dilendi.

Alican Özfesli’nin alınan karar doğrultusunda kadro dışı bırakıldığı aktarılan açıklamada, Gökhan Sazdağı’na ise eşinin sağlık sorunları nedeniyle ligde son dört maç kala izin verildiği, futbolcunun izin sonrasında takıma yeniden katılacağı kaydedildi.

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