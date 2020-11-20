Boluspor'da Ankaraspor maçı öncesi 12 eksik
TFF 1. Lig'in 10. haftasında sahasında Ankaraspor'u ağırlayacak olan Beypiliç Boluspor'a kötü haber geldi. Boluspor'da Ankaraspor maçında 12 eksik var. Boluspor'da kaç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı? İşte detaylar...
Ajasspor'un haberine göre; Boluspor'da Ankaraspor maçı öncesinde 9 futbolcu koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle sahada olamayacak.
Bolu ekibinde 3 oyuncu sakatlık problemi ve cezalı olması nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Yarın saat 13.30'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda başlayacak olan Boluspor - Ankaraspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak.