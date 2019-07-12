Boluspor, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına kendi tesislerinde devam ediyor. Teknik Direktör Giray Bulak yönetiminde günde çift antrenman yapan kırmızı-beyazlı ekip, bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanında ısınmanın ardından core antrenmanı ve pas çalışması gerçekleştirildi. Takım, futbola özgür aerobik dayanıklılık çalışması ve stretching ile antrenmanı tamamladı.

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Giray Bulak, kamp çalışmalarının iyi gittiğini belirterek, “Genç çocuklarla daha çok çalışıyoruz. Onları görmek, değerlendirmek istiyoruz. Onlar da çok istekli çalışıyorlar. Takıma girebilmek için her şeyi yapıyorlar” dedi.

“Kadro tamamlanmadı”

Bulak, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve görüştükleri oyuncular olduğunu belirterek, “Her geçen gün görüştüğümüz, takip ettiğimiz çok oyuncu var. Scout grubunun takip ettiği oyuncular var. Onlarla temaslar oldu. Yönetimle teknik ekip birlikte taşıyor transfer çalışmasını. Çünkü tek taraflı transfer olmaz. İşin ekonomik, tekniksel boyutu var. Oynatacak olduğunuz oyun tarzı var. Kalacak oyuncular var. Geçen dönem elimizde olup bugün henüz anlaşmayan oyuncular var. Onlar da bir süre diğer kulüplerle temas içerisinde olmak istiyorlar. Görecekler, değerlendirecekler. Çünkü çok üst seviyede geçmiyor maddi anlamda. Yayıncı kuruluşun artık kısıtlaması var. Para olarak bir parça geri çekildi. Dolayısıyla bu kulüplere olumsuz yansıdı. Ama oyuncular bunu şu anda çok iyi anlamadılar. Erken anlaşanlar bana göre daha avantajlı. Sonra kulüplerin parası kalmayacaktır veya oyuncuya ihtiyacı kalmayacaktır. Böyle bir geriye dönüş yaşanmayacaktır. Erken davrananlar haklı ve avantajlı olacak. Hem çalışma bakımından hem anlaşma bakımından hem de maddi anlamda. Transferlerimiz olacak ve inşallah bu ligin iyi takımlarından birisi olacağız. İyi takım olmak da bizi hedefe taşıyabilir” ifadelerini kullandı.

“Felsefesi olan bir takım olmak istiyoruz”

İyi bir takım olmak istediklerini söyleyen Giray Bulak, “Felsefesi, metodu olan bir takım olmak istiyoruz. Oyun planlaması olan bir takım olmak istiyoruz. Kendi oyununu oynayan, pasa dayalı, çok pas yapan bir takım olmak istiyoruz. Bizim oyun prensibimiz genelde yer oyunudur. Ayağa pastır. 40 metrelik alan oyunudur ve kenar oyunudur. Bunları yapıp uygulamak istiyoruz. Oyuncularımızı da bu planlama içerisinde oynatmak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe’yle hazırlık maçı yapılacak

Kamp döneminde hazırlık maçları yaptıklarını ve dönem boyunca 6-7 maç yapılacağını kaydeden Bulak, “Belçika’nın Westerlo takımıyla bir hazırlık maçı yaptık. İkinci maçımızı ayın 13’ünde Fenerbahçe’yle stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla orada gençlere şans vereceğiz. Yine onları göreceğiz. Daha sonraki planlama içerisinde 6-7 tane daha hazırlık maçımız var. Hem hazırlıklar hem maçlar hem transferler devam edecek. Hem de gördüğümüz eksiklerimiz varsa onları tamamlamak olacak” şeklinde konuştu.

“Öz kaynaklar kulüplerin vazgeçilmezi”

Gençlere güvendiğini ve onları desteklediğini söyleyen Teknik Direktör Giray Bulak, “Öz kaynakları artık kulüplerin vazgeçilmezi. Eğer onlara yüzünüzü dönmezseniz borçlanıyorsunuz ve sonunuz kötü oluyor. Bizi kurtaracak olan ulu önder Atatürk’ün dediği gibi gençlerimiz olacaktır. Dolayısıyla bizden bir gün dahi geriden gelenler bizden daha donanımlı geliyor. O çocukları anlamak lazım. Onlara değer vermek lazım. Değerli olduklarını hissettirmek lazım. Avrupa’da bir çok takım aşağı yukarı 23 yaş ortalamasıyla oynuyor. Bu neden olmasın ama sizin öz kaynaklarınız buna müsaade ederse olabilir. Zaman içerisinde çocuklarımızı değerlendirdikten sonra kiraya gidecek olanlar olacak. Kalıp bize katkı sağlama amaçlı olanlar olacak. Bir de alttan içimize katıp görecek olduğumuz oyuncular olacak. Gençlerimize güveniyoruz. Ben de kendilerini destekliyorum” dedi.

İHA