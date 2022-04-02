Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Yardımcı Antrenörü İlker Yanar, “Bu kadar önemli bir maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Gerçekten 15 günlük milli maç arasında yapmış olduğumuz çalışmaların kafamızda kurgulamış olduğumuz, kazanmamız adına oynamamız gereken stratejik oyunu oynayamadık. Gerçekten mağlubiyeti hak ettik. Kazanmayı hak etmedik. 5 haftadır kötü giden bir gidişatımız var. 5 maçta 4 galibiyet beraberlik alan bir takımın, ondan sonraki 5 maçta sadece 1 beraberlikle süreci böyle geçirmesi inanılmaz. Biz de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. Biz üzerimize düşeni buradan alıp bu kaostan nasıl çıkabiliriz onun üzerinde çalışmalar yaparak durumu düzeltmeye çalışacağız. Rakibi de kutlamak istiyorum. Her alanda gerçekten arzulu coşkulu oynayarak galibiyeti hak ettiler. 2-1’i yakaladıktan sonra en azından beraberliği yakalayabilmek için hamleler de yaptık. Pozisyonlar çok net olmasa da, kanat pozisyonlarından, karambolden beraberlik golün atabilirdik ama şundan eminim ki bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynamadık” dedi.

İHA



