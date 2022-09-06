Boluspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Veaceslav Posmac ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Veaceslav Posmac’ı tanıyalım:

Posmac, 1990 Moldova doğumlu olup, Sfintul Gheorghe takımında futbola başladı. Daha sonra Dacia ve FC Sheriff takımlarında forma giyen Moldovalı defans oyuncusu 2021-2022 sezonunda Tuzlaspor’a transfer oldu. Spor Toto 1. Lig’de geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Posmac, sezon sonunda ülkesinde bulunan FC Zimbru Chisinau takımına transfer oldu.

Posmac ayrıca, Moldova Milli Takımı formasını 57 kez giyerken, 2 kez gol sevinci yaşadı."