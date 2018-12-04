Spor Toto 1. Lig'de çıktığı son 3 maçı kaybeden Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Van Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Moral arayan Boluspor rakibini yenerek ikinci maç öncesi avantaj da sağlamak istiyor. Van Belediyespor ise deplasmanda sürpiz peşinde olacak.

Boluspor - Van Belediyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de başlayacak mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

İki takım arasındaki mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek. Özgür Ertem ve Soner Maraş ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sait Karafırtınalar yönetimindeki Boluspor bu sezon 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Boluspor 26 puanla 4. sırada bulunuyor.

3. Lig 3. grupta şampiyonluk mücadelesi veren ve bu sezon sadece iki mağlubiyeti bulunan Van BBSK 15 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



