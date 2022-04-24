Boluspor - Ümraniyespor maç sonucu: 0-2

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Boluspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti.
1. dakikada Ümraniyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Onur Ayık’ın ceza sahası içinde pasını aktardığı Mrsic’in şutunda top ağlara gitti. 0-1
5. dakikada, Boluspor kalecisi Selmani’nin Vrsajevic’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada, Mrsic’in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 0-2
80. dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde Ercan Coşkun’un Fethi Özer’e müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada Kasongo’nun kullandığı penaltıda top direkten auta çıktı.