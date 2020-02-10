TFF 1. Lig’in 21. haftasında Altay'a konuk olan Boluspor, 1-0 öne geçtiği maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, iyi mücadele etmelerine rağmen mağlup oldukları için üzüntü duyduğunu ifade etti.

İlk yarıda öne geçtiklerini ve buldukları pozisyonları değerlendiremedikleri için farkı açamadıklarını aktaran Özköylü, "İkinci yarı maçın başında yine her zamanki hatalarımızdan bir tanesini yaptık. Topla gereksiz bir şekilde fazla oynama, orta sahada gereksiz şekilde risk almak bizim kalemizde gol görmemize sebep oluyor." dedi.

Osman Özköylü, hakemin kararlarını da eleştirerek, "Her pozisyona sarı kart verdi. O kadar ucuz, o kadar basit sarı kartlar ki. Rakip takımın sağ beki bizim oyuncumuzun ayaklarını yerden kesiyor, sarı kart göstermiyor. Gökhan olması gereken bir müdahaleyi yapıyor, faul ama sarı kart çıkarıyor. Bu kadar ucuz kart olmaz. Böyle kart gösterirseniz sahada oyuncu kalmaz." şeklinde konuştu.

Ligde 12 maçtır kazanamadıklarını ve bu nedenle durum değerlendirmesi için yönetimle konuşacağını vurgulayan Özköylü, şunları kaydetti:

"İkinci devre öncesinde bir sürü yeni transfer yaptık, iyi oynuyoruz, oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz mücadele çok iyi. Bu maçta ilk 45 dakika çok iyi ama ne oluyorsa bir anlık hata yapıyoruz, faturası bize ağır oluyor. Takıma katkı yapamamaktan dolayı, üzgünüm. Artık makas daraldı, maç sayısı azaldı. Bu takımın ligin sonuncusu olması gerçekten inanılmaz. Yönetimimizle oturacağız, konuşacağız kan değişikliği yapılması gerekiyorsa, yapılsın. Önemli olan burada Boluspor. Yapılması gereken şey neyse oturup ona göre kararımızı vereceğiz."