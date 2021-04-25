TFF 1. Lig'in 32. haftasında Samsunspor, Boluspor'a konuk olacak. 3. sırada bulunan ve ilk 2 iddiasını sürdüren Samsunspor, galibiyetten başka bir şey düşünüyor. Bandırmaspor galibiyetiyle moral depolayan Boluspor ise çıkışını güçlü rakibi karşısında sürdürmeyi amaçlıyor. Yılport Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, ligdeki son 3 maçı kazanmaları halinde hedefleri olan Süper Lig’e ulaşacaklarına inandığını söyledi.

Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. 20.30'da başlayacak ve beIN MAX 1 ile TRT Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İlk 7 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

GZT Giresunspor (63): Altınordu (D), Akhisarspor, Tuzlaspor (D)

Adana Demirspor (61): Tuzlaspor (D), Aydeniz Et Balıkesirspor, Menemenspor (D)

Yılport Samsunspor (61): Beypiliç Boluspor (D), Ankaraspor, Adanaspor (D)

Altay (57): Akhisarspor (D), Bereket Sigorta Ümraniyespor (D), Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor (57): Bursaspor (D), Beypiliç Boluspor, Ankaraspor (D)

Altınordu (53): GZT Giresunspor, Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D)

Ankara Keçiörengücü (49): Aydeniz Et Balıkesirspor (D), Menemenspor, Bursaspor (D)

''Süper Lig’e ulaşacağımıza inanıyorum''

Sezonun bitmesine 3 maç kaldığını hatırlatan Samsunspor’un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam "Taraftarlarımız veya beklentileri olan kişiler sezonun bitimine 3 maç var, sonra kimle alakalı ne beklentileri varsa, çıkıp çok rahatlıkla söyleyebilirler. Bunu söyledim. Farklı yerlere çekilmesine de izin vermemek lazım. Ayrılık gibi bir şey ima etmek istemedim. Sadece 3 maç sabretsin dedim insanlar. Ondan sonrasına zaten oluşacak durum ne çıkacak karşımıza ona göre tekrar değerlendirme yaparız." dedi.

Bursaspor maçında alınan 3 puanın oyuncuların moral ve motivasyonunu arttırdığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Şimdi yapmamız gereken Bursaspor maçındaki mücadeleyi, isteği, arzuyu ve coşkuyu Boluspor maçına taşımamız. Boluspor maçı çalışmalarımız devam ediyor. Bu maç öncesi rakibin eksiklerini analiz edip, oyunculara anlatıyoruz. Onların da bunu uygulamasını istiyoruz. Boluspor maçının da iyi geçeceğine inanıyorum. Bir taraftan maçlarımızı kazanırken, diğer taraftan da rakiplerimizin sonuçlarını bekleyeceğiz. Oluşan güzel havanın sezon sonuna kadar devam edeceğine ve sonunda da hedefimiz olan Süper Lig’e ulaşacağımıza inanıyorum."